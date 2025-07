Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de sábado (26), por volta das 18h, na altura do km 100 da BR-153, entre os municípios de Ibaiti e Conselheiro Mairinck, no norte pioneiro do Paraná. A colisão frontal entre dois veículos de passeio resultou em quatro vítimas, sendo uma delas em óbito no local.

Segundo informações preliminares apuradas pelas equipes de resgate, a colisão envolveu um Fiat Uno, que seguia em direção a Ibaiti, e um Chevrolet Celta, que trafegava sentido contrário. A principal causa apontada inicialmente pelas autoridades é uma ultrapassagem indevida.

O acidente mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Ibaiti, o SAMU, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente, realizando o controle do tráfego e os primeiros levantamentos técnicos sobre o ocorrido.

A BR-153 ficou parcialmente interditada durante o atendimento às vítimas e remoção dos veículos, provocando lentidão no trânsito da região.

As circunstâncias exatas que levaram à tragédia estão sendo investigadas pelas autoridades competentes