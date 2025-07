Um motociclista morreu após ser atropelado por um veículo Jetta, pilotado por um motorista bêbado, na noite de sexta-feira (25), na BR-116, em Fazenda Rio Grande, no trecho que dá acesso a Curitiba.

A vítima da moto foi atingida na traseira pelo carro enquanto voltava do trabalho. O homem teve parada cardiorrespiratória logo após o impacto. Equipes de resgate tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas ele morreu no local.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro apresentava sinais claros de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.

Motociclista morre atingido por motorista bêbado na BR-116: suspeita de racha e congestionamento

A suspeita, segundo testemunhas, é que o veículo Jetta estaria em alta velocidade e participando de uma racha. No entanto, a PRF não confirmou a versão de uma suposta corrida com outro veículo. O caso será investigado.

Devido à gravidade do acidente, a pista no sentido Curitiba ficou interditada por algumas horas, causando congestionamento e lentidão no trecho. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).