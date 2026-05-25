Entre os dias 24 e 25 de maio, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná atenderam a ocorrência de um incêndio em uma carreta que transportava enlatados na rodovia PR-092, km 240, na divisa entre os municípios de Wenceslau Braz e Arapoti.

De acordo com o relatório oficial, o trabalho contou com apoio do Posto de Bombeiro Comunitário (PBC) de Siqueira Campos, do PBC de Arapoti e da concessionária EPR Litoral Pioneiro.

A carreta sofreu danos devido às chamas, mas não houve registro de vítimas.