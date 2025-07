Na noite de terça-feira (09/07), por volta das 22h25, a Polícia Militar do Paraná foi acionada por populares durante patrulhamento de rotina na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, em Ibaiti/PR. Os cidadãos relataram que um homem havia tentado furtar um veículo estacionado, utilizando um objeto contundente para danificar o vidro da porta do motorista.

Ao perceberem o alarme do automóvel, o proprietário e uma testemunha tentaram intervir, mas foram ameaçados pelo suspeito, que sacou um facão e avançou de forma agressiva contra eles. O autor fugiu em seguida, escondendo-se nos fundos de uma residência próxima, em uma área com entulhos e obstáculos que dificultaram a ação policial.

Com base nas informações repassadas pelas testemunhas e diante da situação de flagrante, os policiais iniciaram buscas no local. O suspeito foi localizado escondido entre a parede da casa e o muro. No momento da abordagem, ele avançou repentinamente contra os policiais com o facão em punho, desobedecendo às ordens de parada. Diante da ameaça iminente, foi necessário o uso de arma de fogo para conter a agressão. Dois disparos foram efetuados, o que resultou na neutralização da ameaça.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de vida. O facão utilizado foi apreendido e a ocorrência encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.

A ação firme e técnica da Polícia Militar impediu a consumação do crime e garantiu a segurança da comunidade, reafirmando o compromisso do 2º Batalhão no combate à criminalidade e na proteção da população.