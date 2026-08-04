A tradicional confraternização promovida pela Comitiva Os Brahmitas ganhou um significado ainda mais especial neste ano ao aliar momentos de integração entre os participantes a uma importante ação social. Durante o encontro, foram arrecadados cerca de 181 quilos de alimentos não perecíveis, posteriormente destinados à Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

A iniciativa reforça o compromisso da comitiva com a responsabilidade social e evidencia que eventos voltados à valorização das tradições também podem contribuir diretamente com instituições que prestam serviços essenciais à comunidade.

As doações representam um importante apoio à Santa Casa, que diariamente atende pacientes de Jacarezinho e de municípios da região. Além de celebrar a cultura e fortalecer os laços de amizade, o encontro demonstrou o espírito de cooperação dos participantes, que atenderam ao chamado solidário e colaboraram com a campanha.

A diretoria da Comitiva Os Brahmitas agradeceu a todos que participaram da confraternização e contribuíram com as doações, destacando que cada alimento arrecadado simboliza um gesto de solidariedade e compromisso com o próximo, fortalecendo a corrente de apoio às famílias e à instituição beneficente.