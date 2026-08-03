A Prefeitura Municipal de Jacarezinho deu mais um grande passo na melhoria de sua infraestrutura urbana com a oficialização da Concorrência Eletrônica nº 05/2026. O processo licitatório prevê um investimento estimado de R$ 10 milhões destinados à pavimentação, drenagem e sinalização de vias públicas, e está sendo realizado em parceria entre a administração do prefeito Marcelo Palhares e o Paranacidade (Serviço Autônomo vinculado à Secretaria de Estado das Cidades do Governo do Paraná).

O edital pretende a contratação de empresa de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), padrão de revestimento reconhecido pela alta resistência ao tráfego pesado e maior durabilidade frente às intempéries.

Além da camada asfáltica, o edital estabelece um conjunto de intervenções estruturais nas vias contempladas, incluindo a instalação de galerias de águas pluviais, construção de poços de visita e bocas de lobo e a sinalização viária horizontal (faixas de pedestres e divisão de pistas) e vertical (placas de regulamentação e advertência).

Processo Licitatório e Datas

Por ser realizada na modalidade eletrônica, a concorrência garante ampla transparência e possibilita a participação de empresas do setor de engenharia e construção civil de todo o país. As propostas comerciais e os documentos de habilitação devem ser inseridos na plataforma oficial do certame até o dia 10 de setembro de 2026, às 9h00, momento em que ocorrerá a abertura pública das propostas.

Impactos para a Comunidade

O aporte de R$ 10 milhões reforça a estratégia municipal de erradicação do solo natural nas áreas urbanas e revitalização das vias estruturantes do município. Além de eliminar transtornos históricos causados pela poeira nos períodos secos e pela lama nos dias chuvosos, as obras garantem melhorias na mobilidade urbana, segurança no trânsito, valorização imobiliária e facilidade no acesso de veículos de emergência e serviços essenciais.

Na atual gestão já foram pavimentados total ou parcialmente os bairros Jardim Panorama, Jardim Europa, Jardim Castro, Vila Rosa e Jardim São Luiz. Também estão em fase final de elaboração os projetos para a pavimentação do Parque Santa Albertina, na região do Clube dos Papagaios.

“O prefeito Marcelo Palhares está desenvolvendo o maior programa de pavimentação asfáltica, arrisco dizer, da história de Jacarezinho. E não é só de pavimentação, mas também de recapeamento de dezenas de ruas em praticamente todos os bairros de Jacarezinho. Por isso parabenizo a equipe de engenheiros e arquitetos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano por esse trabalho que está revolucionando o sistema viário do Município”, enaltece o secretário Fúlvio Boberg.

Trechos

A presente Concorrência prevê a pavimentação dos seguintes trechos:

Rua Cambará e Rua Paraguai (Entre Rua Guaíra e Rua Iguaçu); Rua Tancredo Neves (entre Rua João Tavares e Rua Alcides Soave); Rua José Raimundo (entre Rua Guaíra e Rua Maria Nazareth da Costa); Rua Marginal do Lago (entre Avenida Manoel Pereira Garrido Filho e Rua 06); Rua Sabiá (entre Rua Luiz Marcolin e Rua Dom Fernando Taddey); Rua Paulo Rodrigues da Silva (entre a BR-153 e Rua Sebastião Correa Sobrinho); Avenida da Cidadania (segunda pista, entre Associação dos funcionários Dalcada e BR-153); Rua Faysal Abdala (entre Rua João Chico e BR-153); Rua do Laticínio (entre Avenida Marciano de Barros e IBC); e Estrada da Barragem (entre associação dos funcionários municipais e Rua Paul Percy Harris), numa área total de 30.402,96 m².

Acesso ao Edital Completo

As empresas interessadas e os cidadãos podem consultar na íntegra os termos do edital, memoriais descritivos, projetos técnicos e planilhas orçamentárias através do link oficial do documento:

Concorrência Eletrônica nº 005/2026

https://jacarezinhocompramais.com.br/licitacao/?idModalidade=8