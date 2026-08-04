A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira (3), por meio da equipe de Combate às Endemias, a sexta edição do projeto “Combater à Dengue é um Dever de Todos”, que será desenvolvido em todas as escolas da rede municipal de ensino. A ação envolve estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e busca fortalecer a educação preventiva no enfrentamento às arboviroses.

Ao longo da programação, os alunos participarão de atividades educativas voltadas ao conhecimento sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. As orientações incluem a identificação do ciclo de vida do inseto, o reconhecimento de possíveis criadouros e as medidas necessárias para impedir sua proliferação.

Além de ampliar o conhecimento dos estudantes, o projeto pretende incentivar a adoção de atitudes preventivas também no ambiente familiar, transformando as crianças em multiplicadoras de informação.

A proposta reforça que o combate ao mosquito depende da participação de toda a população, por meio da eliminação de recipientes que possam acumular água e servir de criadouro.

Com a iniciativa, a Secretaria Municipal de Saúde busca fortalecer a conscientização da comunidade escolar e contribuir para a redução dos riscos de transmissão das doenças, promovendo a prevenção como uma responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade.