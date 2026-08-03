A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, na manhã desta segunda-feira (03/08/2026), a prisão em flagrante de dois homens (de 33 e 40 anos) pelo crime de tráfico de drogas no bairro Vila Hermínia, em Ribeirão do Pinhal (BOU nº 2026/1015611).

A ação ocorreu durante diligências em um conhecido ponto de comércio de entorpecentes. Um dos suspeitos foi abordado ao sair de um beco portando uma pedra de crack (4,7g) e três pinos de cocaína (2,4g). Ele confessou à equipe que comercializava os entorpecentes no local e que os havia pegado na casa do segundo envolvido. Na residência apontada, foram apreendidos insumos para embalagem (sacolés e pinos vazios), R$ 169,00 em notas trocadas, cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Os autuados e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal para os procedimentos de polícia judiciária.