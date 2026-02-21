A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, por volta das 16h, um mandado de prisão na Avenida Getúlio Vargas, na área central do município de Jacarezinho.

O homem preso tem 78 anos e foi capturado em razão de condenação definitiva pelo crime de estupro. A ordem judicial, expedida pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho, decorre de sentença já transitada em julgado, que fixou a pena em 10 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o cumprimento do mandado, o condenado foi encaminhado para a Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a relevância da medida. “O cumprimento de mandados decorrentes de condenação definitiva reafirma a credibilidade das instituições e demonstra que crimes graves, como o estupro, recebem a devida resposta do Estado, garantindo proteção às vítimas e à sociedade.”