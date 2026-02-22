Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (21) resultou na morte de três jovens moradores de Ventania e provocou forte comoção na região dos Campos Gerais.

A colisão aconteceu na PR-218, no trecho entre Carlópolis e Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná. As vítimas estavam em um veículo Chevrolet/Classic com quatro ocupantes, todos naturais de Ventania.

De acordo com as informações preliminares, três jovens não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente. A identidade das vítimas não havia sido oficialmente divulgada até o fechamento desta matéria.

A quarta ocupante do automóvel, uma mulher, foi socorrida por equipes de emergência e encaminhada ao hospital de Carlópolis. O estado de saúde dela não foi informado oficialmente.

Atuaram na ocorrência equipes do Samu Avançado de Jacarezinho, Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Defesa Civil de Siqueira Campos, que prestaram atendimento às vítimas e realizaram os procedimentos necessários no local.

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná também esteve presente para controlar o tráfego e iniciar os levantamentos que irão apurar as circunstâncias e possíveis causas do acidente.

A tragédia abalou familiares, amigos e toda a comunidade de Ventania, que lamenta a perda precoce dos jovens. O caso reforça o alerta sobre os riscos nas rodovias da região e a importância da prudência, respeito aos limites de velocidade e atenção redobrada ao volante.

Novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.