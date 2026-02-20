A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na manhã desta sexta-feira (20) um dos foragidos mais procurados do País. O nome do detido constava na Lista Vermelha do Ministério da Justiça. A prisão aconteceu no estado de São Paulo, a partir das investigações da PCPR com o apoio da Polícia Civil paulista.

As apurações da PCPR apontam que o homem de 42 anos fornecia armas para grandes grupos criminosos. Além disso, é suspeito em roubos a residências e bancos. De acordo com a PCPR, ele também teria participado da tentativa de resgate de um detento do sistema penitenciário.

“Trata-se de um alvo de alta relevância, considerado uma liderança da organização criminosa no Estado. A prisão demonstra a capacidade da Polícia Civil do Paraná em localizar e prender criminosos, mesmo fora do território estadual, em operações complexas e coordenadas, reforçando a importância da integração entre as polícias estaduais no enfrentamento ao crime organizado”, afirma o delegado da PCPR, Thiago Andrade.

As investigações iniciaram em novembro de 2025, quando a PCPR apreendeu cerca de 30 quilos de explosivos em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, os quais seriam usados em outras ações. A PCPR apurou na época que grupos criminosos estavam na região para pegar os materiais a serem utilizados em novas ações. Além dos explosivos, a Polícia Civil apreendeu nesta operação dois fuzis e outros armamentos.

“Ao longo das investigações, que contaram com o trabalho de inteligência da Polícia Militar do Paraná, apreendemos drogas, cerca de 30 quilos de explosivos e diversos armamentos”, disse o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

MANDADOS –Durante a ação, os policiais civis também cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão expedidas pelo Juízo Criminal da Comarca de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Em um dos endereços, os policiais localizaram uma motocicleta que era produto de crime, o que motivou a prisão em flagrante de um familiar do indivíduo pelo crime de receptação. A diligência contou com o uso de um drone equipado com câmera de visão noturna.