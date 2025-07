A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, prendeu na tarde desta quarta-feira (9), um homem de 52 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu por volta das 15h30 em uma borracharia localizada no Posto Cristo Rei, às margens da BR-153, no bairro Aeroporto.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pelo Juízo da Comarca de Ribeirão Claro e refere-se a uma condenação com trânsito em julgado pelo artigo 217-A do Código Penal. A pena imposta ao apenado é de 14 anos de reclusão em regime fechado, com vigência até fevereiro de 2045. A sentença foi confirmada pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.

A ação foi conduzida pelos investigadores Scylla Cesar Peixoto Neto, Bruno Antoniazzi de Oliveira e Guilherme Paulino. Após ser localizado e cientificado da decisão judicial, o homem foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado-adjunto da 12ª SDP, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, destacou a importância do cumprimento de mandados em casos como este: “Cada prisão nesse contexto representa o compromisso do Estado com a justiça, especialmente na proteção das vítimas mais vulneráveis.”

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos números 181, 197 ou diretamente pelo telefone da 12ª SDP: (43) 3511-0600. O sigilo é garantido.