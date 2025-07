Em mais uma ação cirúrgica no combate à criminalidade patrimonial, a Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, deu fiel cumprimento, na tarde desta quarta-feira, 09, a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Criminal da Comarca local. A diligência, inserida no contexto da Operação Leão de Neméia, visou a responsabilização de dois indivíduos – um homem de 33 anos e uma mulher de 28 – investigados pela prática de roubo agravado.

A investigação teve início após denúncia de um comerciante da cidade, vítima do furto de um rádio automotivo subtraído de seu veículo, estacionado em via pública na região central de Jacarezinho. Segundo boletim de ocorrência registrado em 30/06/2025, o casal suspeito foi visualizado pelas câmeras de segurança no entorno do local do crime. Diante da materialidade e indícios de autoria, a autoridade policial representou pela decretação da prisão cautelar, prontamente deferida pelo juízo competente. O casal teria usado violência conforme relato da vítima.

A operação policial foi deflagrada às 14h45, na residência dos investigados, situada na Rua Vereador Fausto Neves, bairro Parque Bela Vista. A abordagem foi realizada de forma técnica e segura pelos agentes de polícia judiciária, não havendo resistência inicial à prisão. Ambos foram previamente conduzidos ao Pronto-Socorro para realização de exame de corpo de delito.

Ambos os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerão custodiados à disposição do Poder Judiciário.

“Esta ação reforça o compromisso da Polícia Civil com a preservação da ordem pública e demonstra que delitos contra o patrimônio, mesmo os de menor monta, não ficarão impunes. O êxito da operação decorre da celeridade investigativa, da atuação técnica dos agentes e do respaldo do Judiciário”, destacou o Delegado Adjunto da 12ª SDP, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho.

Os mandados de prisão foram fundamentados nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, dada a gravidade do delito, a periculosidade dos investigados e a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública.

A Polícia Civil reforça à população que a colaboração comunitária é essencial para o êxito das investigações. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 181, 197 ou diretamente à 12ª Subdivisão Policial, pelo telefone (43) 3511-0600. O sigilo da identidade do denunciante é rigorosamente preservado.