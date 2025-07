O anúncio do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, de que vai taxar os produtos brasileiros em 50%, em retaliação as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), pode impactar o Paraná. Segundo dados do governo estadual, o país norte-americano é o segundo maior parceiro internacional do estado.

US$ 5,8 bilhões em exportações de produtos das empresas paranaenses, os Estados Unidos contribuíram com US$ 1,2 bilhão, seguido pela Argentina com US$ 1,2 bilhão e México com US$ 1 bilhão.

Os Estados Unidos também figuram entre os principais parceiros de fornecimeto de marcadorias para o estado. A China lidera, com vendas de US$ 4,6 bilhões, a Rússia vem na sequência com US$ 2,1 bilhões, seguida pelos Estados Unidos com US$ 1,5 bilhão.

Anúncio de Trump sobre a tafira de 50%

O anúncio do presidente Donald Trump foi feito nesta quarta-feira (9). Segundo o político, as tarifas dos produtos importados do Brasil serão de 50%, a medida passa a valer a partir do dia 1º de agosto.

O mandatário afirmou que o aumento é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF), que, na visão de Trump, tem censurado mídias sociais dos Estados Unidos, o que acaba inibindo a liberdade de expressão dos cidadãos norte-americanos.

O documento foi publicado na rede social que pertence ao político, a Truth Social. A carta aberta aponta que as tarifas podem ser ainda maiores caso o Brasil revide aumentando a cobrança sobre os produtos oriundos dos EUA. “Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas Tarifas, então, qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos”, ameaçou.

Trump cita Bolsonaro em carta que anuncia aumento das tarifas

O presidente citou ainda os julgamentos que o STF tem feito contra Jair Bolsonaro. “A maneira como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um Líder Altamente Respeitado em todo o Mundo durante seu Mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Este Julgamento não deveria estar acontecendo. É uma Caça às Bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!”, disse Trump.