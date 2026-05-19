Na última sexta-feira, 15 de maio de 2026, atiradores do Tiro de Guerra participaram das solenidades em comemoração aos 75 anos do Colégio Estadual Cívico-Militar José Pavan, em um evento marcado por homenagens, reconhecimento histórico e celebração da trajetória da instituição no município.

A cerimônia reuniu autoridades, representantes da comunidade escolar, alunos, ex-alunos e convidados, destacando a relevância do colégio na formação educacional e cidadã de diversas gerações ao longo de mais de sete décadas de atuação.

A presença dos atiradores reforçou a integração entre o Tiro de Guerra e a comunidade escolar, evidenciando valores como disciplina, respeito, patriotismo e compromisso social, princípios considerados fundamentais na formação dos jovens.

Durante a programação, foram realizadas homenagens à história da instituição e aos profissionais que contribuíram para o fortalecimento da educação no município, ressaltando o papel do colégio no desenvolvimento social e educacional da região.

A celebração dos 75 anos do Colégio Estadual Cívico-Militar José Pavan simboliza não apenas a trajetória de uma instituição de ensino, mas também o compromisso contínuo com a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e preparados para contribuir com o futuro da sociedade brasileira