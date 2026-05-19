A Polícia Civil cumpriu, na segunda-feira (18), um mandado de prisão contra um homem de 24 anos no município de Jacarezinho (PR). A ação faz parte da Operação Sinergia, que reúne esforços das forças de segurança no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões judiciais.

O suspeito foi localizado no bairro Jardim Cabral após diligências realizadas por equipes da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho.

Prisão foi decretada após descumprimento de medidas judiciais

De acordo com a Polícia Civil, havia contra o homem um mandado de prisão por regressão cautelar de regime expedido pela Vara Criminal da comarca de Jacarezinho.

Segundo a decisão judicial, o apenado cumpria pena em regime semiaberto por envolvimento nos crimes de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, e vias de fato, conforme o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

As investigações apontam que os fatos envolveram intimidação e agressões físicas sem lesão corporal grave.

Ainda conforme a Justiça, o condenado vinha descumprindo de forma reiterada as condições impostas durante o cumprimento da pena, deixando de comparecer em juízo e também ao Grupo Reflexivo determinado judicialmente.

Foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado e expedido o mandado de prisão.

Preso foi encaminhado ao sistema penitenciário

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Delegado destaca atuação da Polícia Civil

Ao comentar a ação, o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil no cumprimento das decisões judiciais.

“A Polícia Civil exerce função fundamental no cumprimento das decisões judiciais e na preservação da ordem pública. O trabalho integrado das equipes demonstra o comprometimento da instituição com a responsabilização daqueles que insistem em descumprir a lei e afrontar as determinações da Justiça”, afirmou.