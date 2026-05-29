As obras para construção do viaduto no km 40 da BR-153 avançam em Santo Antônio da Platina. A partir deste sábado (30) o fluxo terá novo desvio entre a avenida Frei Guilherme Maria e a estrada EFAPI, próximo à rodoviária.

A nova organização do tráfego indica que os motoristas que seguem em direção a Santo Antônio da Platina devem trafegar por baixo do viaduto. Já no sentido Jacarezinho o fluxo segue pela marginal da rodovia.

O trecho estará devidamente sinalizado aos motoristas e equipes da concessionária seguem no local orientando o fluxo. A orientação é que os usuários é que redobrem a atenção ao passarem pelo trecho e, em caso de emergência, chamem a concessionária pelo 0800 277 0153, que também atende pelo WhatsApp.