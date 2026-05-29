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Na noite desta sexta-feira (29), um grave acidente de trânsito foi registrado na PR-431, no trecho conhecido como Morro da Telepar, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo informações preliminares, um idoso de aproximadamente 84 anos seguia pela rodovia no sentido Cambará–Jacarezinho, conduzindo um Chevrolet Onix Sedan, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra as rochas do Morro da Telepar, às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Científica e Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local realizando os atendimentos e os procedimentos necessários.

Devido à força do impacto contra o paredão de rochas, o motorista sofreu ferimentos gravíssimos e infelizmente não resistiu, entrando em óbito ainda no local do acidente.

As causas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes. Após os trabalhos periciais, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica para os procedimentos legais.

O acidente volta a chamar a atenção para a necessidade de prudência dos motoristas que trafegam pela PR-431, especialmente no trecho do Morro da Telepar, conhecido por exigir atenção redobrada dos condutores.

Aos familiares e amigos da vítima, os mais sinceros sentimentos neste momento de dor e luto.