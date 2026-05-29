*Jacarezinho (PR), 28 de maio de 2026* – O Cine Iguaçu foi palco, na tarde desta quinta-feira, da solenidade comemorativa pelos 73 anos de fundação do *2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM).* O evento reuniu autoridades civis e militares, reforçando a importância da unidade para o Norte Pioneiro e para a segurança pública do Paraná.

Entre os presentes estavam o Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Saulo de Tarso Sanson Silva, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, além de prefeitos da região, presidentes de câmaras municipais e diversas lideranças locais. As autoridades foram recebidos pelo Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Carlos Ricelle Leal e pelo Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, que destacou a trajetória histórica da corporação e seu papel na proteção da comunidade.

*Condecorações e homenagens*

Durante a cerimônia, foram entregues honrarias a autoridades e militares que se destacaram por seus serviços prestados:

• *Medalha Guardião do Norte Pioneiro* A mais alta distinção do 2º BPM, concedida a personalidades que contribuem significativamente para a segurança e o desenvolvimento da região, incluindo militares do 2º BPM e Oficiais Superiores da PMPR. Dentre os agraciados destacamos:

◦ Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Saulo de Tarso Sanson Silva

◦ Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva

◦ Prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares

◦ Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano

• *Medalhas Policiais Militares de Ouro, Prata e Bronze* Reconhecem o tempo de serviço prestado com excelência:

◦ Ouro (30 anos) – militares com três décadas de dedicação exemplar

◦ Prata (20 anos) – duas décadas de serviços relevantes

◦ Bronze (10 anos) – dez anos de atuação destacada

Diversos policiais militares receberam essas condecorações, simbolizando o reconhecimento institucional pela trajetória de compromisso e profissionalismo.

*Significado das medalhas*

• A Medalha Guardião do Norte Pioneiro representa a ligação da Polícia Militar com a comunidade, homenageando civis e militares que fortalecem a segurança pública.

• As Medalhas Policiais Militares de Ouro, Prata e Bronze destacam a dedicação e a excelência no cumprimento da missão policial ao longo dos anos de serviço.

*Importância do evento*

A solenidade reforçou o papel do 2º BPM como referência na região e celebrou não apenas sua história, mas também o futuro da corporação. A presença de autoridades civis e militares simbolizou a união de esforços em prol da segurança e do bem-estar da população do Norte Pioneiro.