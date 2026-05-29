Jacarezinho se torna referência no Norte Pioneiro com a inauguração da Unidade de Proteção aos Animais e da Unidade de Proteção às Pessoas Vulneráveis. As novas unidades oferecem atendimento humanizado e especializado, garantindo acolhimento qualificado a crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, vítimas de violência e animais em situação de maus-tratos. Além disso, fortalecem a atenção às denúncias e aos crimes contra animais.

O projeto reforça a integração entre Polícia Civil, Prefeitura, Ministério Público, Judiciário, rede de assistência social e sociedade civil, mostrando que segurança pública vai além da prevenção ao crime: envolve proteção, acolhimento e cuidado.

A Prefeitura de Jacarezinho parabeniza a Polícia Civil do Paraná, o Delegado Dr. Amir Salmen, as equipes envolvidas e o Governo do Paraná pela parceria e dedicação, contribuindo para que a cidade avance em proteção social e segurança pública de forma humanizada.