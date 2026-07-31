O Corpo de Bombeiros atendeu diversas ocorrências entre os dias 30 e 31 de julho nas cidades de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, envolvendo acidentes domésticos, problema clínico e um grave acidente de trânsito na BR-153.

As vítimas receberam atendimento das equipes de resgate e foram encaminhadas para unidades hospitalares conforme a gravidade dos casos.

Em Santo Antônio da Platina, uma ocorrência foi registrada na Rua Agostinho Rodrigues Ferreira, onde um adolescente de 12 anos ficou ferido durante a prática de atividade esportiva após sofrer uma queda de mesmo nível.

A vítima apresentou suspeita de fratura no membro inferior direito e ferimentos considerados moderados, sendo socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Ainda em Santo Antônio da Platina, na Rua Abilon de Souza Naves, na Vila Reno, uma mulher de 62 anos sofreu uma queda ao tentar transpor um degrau.

Ela teve luxação e um ferimento corte-contuso no membro inferior direito, sendo classificada com ferimentos moderados e encaminhada para atendimento médico.

Já em Jacarezinho, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender um problema clínico na Rua Fernando Botarelli. A vítima, um adolescente de 17 anos, não apresentava ferimentos, porém relatava forte dor torácica e mal-estar, sendo encaminhada para avaliação médica.

A ocorrência de maior gravidade foi registrada na BR-153, altura do km 14, em Jacarezinho, onde houve uma colisão envolvendo três automóveis.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram as primeiras a chegar ao local e encontraram seis vítimas.

Uma das vítimas apresentava fratura exposta no membro superior direito e sinais de choque hipovolêmico, sendo classificada como caso grave e encaminhada com prioridade para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

As demais vítimas foram atendidas pelas equipes de apoio. O SAMU prestou atendimento a três pessoas com ferimentos leves e moderados, enquanto a equipe da concessionária responsável pelo trecho atendeu outras duas vítimas, também com lesões de menor gravidade.

Após o resgate e atendimento às vítimas, o local do acidente permaneceu sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou os procedimentos de segurança, controle do tráfego e apuração das circunstâncias da colisão.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da prevenção de acidentes, da atenção no trânsito e dos cuidados em atividades esportivas e no ambiente doméstico, contribuindo para a redução de ocorrências e preservação de vidas.