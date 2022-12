Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou nesta terça-feira (06) a sessão de abertura de propostas de preço do edital de reforma de 17 pontes e viadutos entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro. Um consórcio de empresas foi o único participante da licitação, com proposta no valor de R$ 6.444.233,80.

As obras de arte especiais ficam localizadas nas rodovias PR-090, PR-092, PR-151, PR-239, PR-340 e PRC-272, todas administradas pelo Escritório Regional Cerne, da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR. Além do tráfego de deslocamento, serão beneficiados diretamente nove municípios com as reformas: Wenceslau Braz, Castro, Campo Largo, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Arapoti, Sengés, São José da Boa Vista e Santana do Itararé.

Os serviços previstos no edital são os reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança como defensas metálicas, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, pintura externa, entre outros.