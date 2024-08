As quatro distribuidoras do Grupo CPFL Energia foram destaque no Prêmio Abradee 2024, realizado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) na noite de 22/08, em Brasília. Pelo segundo ano consecutivo, a CPFL Santa Cruz foi eleita a melhor distribuidora de energia do Brasil, desta vez entre as empresas com mais de 500 mil unidades consumidoras. Essa conquista reflete o compromisso contínuo com a qualidade e segurança no fornecimento de energia.

Outro destaque foi o fato de que as três finalistas na categoria de melhor empresa da Região Sudeste eram distribuidoras paulistas do Grupo: CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz. A CPFL Santa Cruz foi a campeã nessa categoria, enquanto a o prêmio direcionado a empresas da Região Sul do país foi conquistado pela RGE, que também faz parte do Grupo. Juntas, as distribuidoras do Grupo CPFL venceram cinco das 13 categorias do prêmio.

Na categoria de Responsabilidade Socioambiental (ASG), em que todas as finalistas também eram do Grupo, a CPFL Paulista ficou com a primeira colocação, reforçando a liderança da CPFL no setor elétrico brasileiro.

Além do reconhecimento nacional, a CPFL Santa Cruz foi vencedora de outras categorias na premiação – Região Sudeste e Avaliação do Cliente, destacando-se pela confiança dos consumidores e eficácia em suas operações. Os investimentos realizados nos últimos anos em modernização e expansão do sistema elétrico foram cruciais para essas vitórias.

A CPFL Paulista, que este ano atingiu o marco de 5 milhões de clientes, foi vencedora na categoria ASG e ficou em segundo lugar nos prêmios Nacional, Sudeste e na Evolução do Desempenho; já a CPFL Piratininga conquistou o segundo lugar em ASG e Gestão Operacional, além da terceira colocação no quesito Região Sudeste; enquanto a RGE venceu como melhor da Região Sul e ficou em terceira posição na categoria Evolução do Desempenho.

“Esse resultado reflete o compromisso do Grupo CPFL com a excelência, inovação e sustentabilidade. Nossos esforços foram reconhecidos, mostrando que estamos no caminho certo para oferecer um serviço cada vez mais confiável e de alta qualidade aos nossos clientes”, afirma Luis Henrique Ferreira Pinto, vice-presidente de Operações Reguladas da CPFL Energia.

O Grupo CPFL Energia desempenha um papel relevante na modernização do setor de distribuição de energia brasileiro, com investimentos que superaram R$ 3,8 bilhões em 2023, focados na melhoria da infraestrutura e adoção de tecnologias inovadoras. Até 2028, o grupo planeja investir mais de R$ 23,4 bilhões para fortalecer suas operações e assegurar a qualidade do fornecimento de energia para seus mais de 10 milhões de clientes.

“Ser reconhecido em tantas categorias, especialmente aquelas de maior relevância para nossos clientes e para a sustentabilidade, é motivo de orgulho a todo Grupo CPFL. Continuaremos a investir e inovar, sempre com o objetivo de oferecer um serviço que atenda às expectativas e contribua para o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes”, conclui Luis Henrique.

O Prêmio Abradee 2024, que está em sua 26ª edição, é uma das mais importantes premiações do setor, avaliando 40 concessionárias responsáveis por 99,6% do mercado brasileiro de energia elétrica, com base em 23 indicadores de desempenho. As conquistas das distribuidoras do Grupo CPFL Energia em diversas categorias reafirmam a competência da companhia em áreas como sustentabilidade, gestão operacional e satisfação do cliente.