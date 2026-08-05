A Secretaria Municipal de Educação de Jacarezinho concluiu a instalação de novos playgrounds nas 12 escolas municipais de Educação Infantil da rede municipal, ampliando as oportunidades de lazer, interação e aprendizagem para as crianças. O investimento foi viabilizado por meio de uma parceria, unindo recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação e emendas parlamentares de três vereadores de Jacarezinho.

Paralelamente, está sendo realizada a instalação de grama sintética nos espaços destinados às atividades recreativas, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e adequados para as brincadeiras. A iniciativa amplia as possibilidades de lazer, diversão e convivência, além de oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas ao ar livre.

Com a conclusão da instalação dos playgrounds e o avanço da implantação da grama sintética, as 12 escolas municipais de Educação Infantil passam a contar com espaços cada vez mais modernos, seguros e acolhedores, fortalecendo a integração entre o brincar e o aprender e promovendo o desenvolvimento integral das crianças.