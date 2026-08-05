O Conselho Municipal de Saúde de Jacarezinho elegeu, durante Reunião Extraordinária realizada na segunda-feira (4), a nova Mesa Diretora que será responsável por conduzir os trabalhos do colegiado.

O encontro aconteceu no Auditório do Centro de Especialidades e Reabilitação (CER) e reuniu os conselheiros para a escolha dos representantes da nova gestão.

A presidência do Conselho ficará sob a responsabilidade de Celso Patriota dos Santos, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Jacarezinho. A vice-presidência será exercida por Gisele Gomes de Oliveira Pena, representante do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI).

Também passam a integrar a Mesa Diretora Diego Souza da Silva, representante da Aliança Nacional ALGBTI+, como 1º secretário, e Maria Emília Cardoso Biato, da Associação de Entidades de Mulheres do Paraná, que assumirá o cargo de 2ª secretária.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão de caráter deliberativo e fiscalizador, responsável por acompanhar a execução das políticas públicas de saúde, além de promover a participação da sociedade na formulação, controle e avaliação das ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Prefeitura de Jacarezinho parabenizou os conselheiros eleitos e destacou a importância do Conselho para o fortalecimento da gestão participativa, da transparência e da construção de políticas públicas voltadas à melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população.