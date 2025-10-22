Na terça-feira (21), o município de Jacarezinho recebeu o evento “Território Ancestral”, uma iniciativa conjunta do Sesc, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e da Prefeitura Municipal. A programação teve como objetivo promover o diálogo entre os saberes dos povos tradicionais e a comunidade local, destacando territórios e vozes historicamente invisibilizados.

O encontro contou com apresentações dos grupos culturais Maracatu Pedreira e GRECES Acadêmicos Capiau, que trouxeram ao público manifestações artísticas ligadas às tradições populares e afro-brasileiras. As performances reforçaram o papel da cultura como instrumento de preservação da memória e fortalecimento da identidade coletiva.

A Prefeitura de Jacarezinho agradeceu ao Departamento de Cultura, ao diretor James Rios e aos demais envolvidos na organização do evento. A gestão municipal ressaltou a importância de ações que valorizem a diversidade cultural e mantenham vivas as tradições que compõem o patrimônio imaterial da cidade.