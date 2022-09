Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Final feliz para um cachorrinho que perdeu a sua tutora. Uma enfermeira generosa adotou o animal e lhe deu um novo lar.

A norte-americana Kim Still acatou o pedido da paciente idosa em estado terminal. Ela pediu à enfermeira que cuidasse do bichinho de estimação, com quem passou tanto tempo.

“A idosa não tinha filhos, não tinha família por perto. Então, tudo o que ela realmente tinha era esse cachorro [..] Eles mudaram a minha vida. Eu prometi a ela que cuidaria do Jax, para que ela partisse em paz”, disse Kim.

Forte conexão

O caso aconteceu no hospital Northside Hospital Gwinnett, localizado na Geórgia, Estados Unidos.

Essa emocionante história teve início em julho, quando Kim foi escalada para cuidar de uma paciente idosa que estava em estado terminal. Ela não fazia ideia que sua vida mudaria com esse encontro criado pelo destino.

A senhora era tutora do cachorrinho Jax, da raça chihuahua e comentava com a enfermeira sua preocupação com o futuro do seu grande amigo, após ela falecer. As duas – na verdade os três – tiveram uma forte conexão logo de cara.

Novo lar

Mas houve um problema no início. Como a enfermeira não era parente da paciente, o cachorrinho Jax acabou indo para a casa de um parente da idosa. Só que eles não quiseram o animal, ele foi parar num abrigo.

Assim que soube, Kim decidiu agir. Ela foi até o abrigo e adotou o bichinho para que ele pudesse viver feliz ao seu lado e do outro cão que tem em casa. E deu certo!!!

Foi premiada pela boa ação

A enfermeira foi premiada com o Daisy Award, “pela extraordinária compaixão de seus colegas de trabalho do hospital por seu gesto comovente”.

O ato dela, de adotar o cão, não mostrou compaixão só pela paciente, mas também, pelo animal.

“Eu nunca vou me livrar dele. Ele é um dos cães mais amorosos de todos os tempos”, disse Still.

Que lindo!