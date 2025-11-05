Entre os dias 03 e 09 de novembro a EPR Litoral Pioneiro realiza obras no pavimento em diferentes trechos das rodovias BR-277, BR-153, BR-369, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-151, PR-092 e na avenida Ayrton Senna, em Paranaguá. A concessionária executa ainda serviços de conservação, como manutenção de dispositivos de segurança, limpeza dos sistemas de drenagem e roçada, entre outros, que podem ocasionar a interdição de faixas.
As obras acontecem das 7h às 19h e podem sofrer alterações por conta do clima ou situações operacionais. Em alguns casos, o trabalho pode se estender durante a noite, por isso, redobre a atenção ao passar por estes locais.
Os locais em obras estarão sinalizados e a orientação é que os usuários programem suas viagens. Em caso de emergência, é possível chamar a concessionária pelo 0800 277 0153. Este número também atende pelo WhatsApp.
Confira os trechos onde serão executados os trabalhos. Além disso, acompanhe diariamente as obras previstas em nossos canais no WhatsApp e no X.
BR-277 – Paranaguá / Morretes / São José dos Pinhais
km 00 ao km 70 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
km 07 ao km 09 – manutenção de drenagem – sentido Paranaguá
km 35 ao km 37 – fresagem – sentido Paranaguá
km 53 ao km 55 – manutenção de drenagem – sentido Paranaguá
km 62 ao km 63 – pavimentação para HS-WIM – sentido Paranaguá
km 66 ao km 67 – fresagem – sentido Curitiba
km 70 ao km 73 – fresagem – sentido Curitiba
BR-153 – Jacarezinho / Santo Antônio da Platina
km 01 ao km 29 – reparo no pavimento – sentido Santo Antônio da Platina
BR-369 – Jacarezinho / Cambará / Andirá / Bandeirantes / Santa Mariana / Cornélio Procópio
km 01 ao km 88 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
PR-407 – Paranaguá / Pontal do Paraná
km 00 ao km 18 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
PR-408 – Morretes
km 00 ao km 22 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
PR-411 – Morretes
km 01 ao km 14 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
PR-508 – Paranaguá / Pontal do Paraná / Matinhos
km 00 ao km 31 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
PR-151 – Sengés / Jaguariaíva / Piraí do Sul / Castro / Carambeí / Ponta Grossa
km 176 ao km 319 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
km 180 ao km 181 – fresagem – sentido Sengés
km 184 ao km 186 – fresagem – sentido Sengés
km 191 ao km 192 – fresagem – sentido Sengés
km 232 ao km 234 – fresagem – sentido Sengés
km 260 ao km 265 – pavimentação para HS-WIM – ambos os sentidos
km 242 ao km 244 – fresagem – sentido Sengés
km 248 ao km 249 – fresagem – sentido Sengés
PR-092 – Jaguariaíva / Arapoti / Wenceslau Braz / Siqueira Campos / Quatiguá / Joaquim Távora / Guapirama / Santo Antônio da Platina
km 199 ao km 326 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
km 300 ao km 322 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
Avenida Ayrton Senna – Paranaguá
km 00 ao km 08 – reparo no pavimento – ambos os sentidos
km 03 ao km 06 – fresagem – sentido Curitiba