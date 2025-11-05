Entre os dias 03 e 09 de novembro a EPR Litoral Pioneiro realiza obras no pavimento em diferentes trechos das rodovias BR-277, BR-153, BR-369, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-151, PR-092 e na avenida Ayrton Senna, em Paranaguá. A concessionária executa ainda serviços de conservação, como manutenção de dispositivos de segurança, limpeza dos sistemas de drenagem e roçada, entre outros, que podem ocasionar a interdição de faixas.

As obras acontecem das 7h às 19h e podem sofrer alterações por conta do clima ou situações operacionais. Em alguns casos, o trabalho pode se estender durante a noite, por isso, redobre a atenção ao passar por estes locais.

Os locais em obras estarão sinalizados e a orientação é que os usuários programem suas viagens. Em caso de emergência, é possível chamar a concessionária pelo 0800 277 0153. Este número também atende pelo WhatsApp.

Confira os trechos onde serão executados os trabalhos. Além disso, acompanhe diariamente as obras previstas em nossos canais no WhatsApp e no X.

BR-277 – Paranaguá / Morretes / São José dos Pinhais

km 00 ao km 70 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

km 07 ao km 09 – manutenção de drenagem – sentido Paranaguá

km 35 ao km 37 – fresagem – sentido Paranaguá

km 53 ao km 55 – manutenção de drenagem – sentido Paranaguá

km 62 ao km 63 – pavimentação para HS-WIM – sentido Paranaguá

km 66 ao km 67 – fresagem – sentido Curitiba

km 70 ao km 73 – fresagem – sentido Curitiba

BR-153 – Jacarezinho / Santo Antônio da Platina

km 01 ao km 29 – reparo no pavimento – sentido Santo Antônio da Platina

BR-369 – Jacarezinho / Cambará / Andirá / Bandeirantes / Santa Mariana / Cornélio Procópio

km 01 ao km 88 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

PR-407 – Paranaguá / Pontal do Paraná

km 00 ao km 18 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

PR-408 – Morretes

km 00 ao km 22 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

PR-411 – Morretes

km 01 ao km 14 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

PR-508 – Paranaguá / Pontal do Paraná / Matinhos

km 00 ao km 31 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

PR-151 – Sengés / Jaguariaíva / Piraí do Sul / Castro / Carambeí / Ponta Grossa

km 176 ao km 319 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

km 180 ao km 181 – fresagem – sentido Sengés

km 184 ao km 186 – fresagem – sentido Sengés

km 191 ao km 192 – fresagem – sentido Sengés

km 232 ao km 234 – fresagem – sentido Sengés

km 260 ao km 265 – pavimentação para HS-WIM – ambos os sentidos

km 242 ao km 244 – fresagem – sentido Sengés

km 248 ao km 249 – fresagem – sentido Sengés

PR-092 – Jaguariaíva / Arapoti / Wenceslau Braz / Siqueira Campos / Quatiguá / Joaquim Távora / Guapirama / Santo Antônio da Platina

km 199 ao km 326 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

km 300 ao km 322 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

Avenida Ayrton Senna – Paranaguá

km 00 ao km 08 – reparo no pavimento – ambos os sentidos

km 03 ao km 06 – fresagem – sentido Curitiba