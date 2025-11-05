O 18º Batalhão da Polícia Militar do Paraná anunciou a chegada de dois novos integrantes à sua equipe K9: Árthemis e Argos, filhotes da raça Pastor Belga Malinois. Os animais foram adquiridos por policiais da própria unidade e já iniciaram o processo de formação para atuarem como cães policiais.

O treinamento dos filhotes envolve atividades de sociabilização e desenvolvimento de habilidades específicas, com foco na futura atuação operacional. A preparação inclui técnicas de obediência, ambientação e estímulo ao faro, fundamentais para o desempenho em ações de segurança pública.

A formação dos cães exige dedicação contínua, conhecimento técnico e construção de vínculo com os condutores. Esses elementos são considerados essenciais para garantir a eficácia nas operações e o êxito nas missões em que os animais serão empregados.

Com o avanço do treinamento, Árthemis e Argos deverão ser incorporados ao canil do batalhão, reforçando o trabalho da Polícia Militar em ações de patrulhamento, busca e apreensão.