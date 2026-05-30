O fluxo na BR-277 terá alterações para operações de içamento de vigas neste sábado (30) e na segunda-feira (1º). As atividades acontecem durante a noite e a madrugada, em dois pontos da rodovia: no viaduto sobre o Rio Pequeno II e no viaduto sobre a avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais.

Neste sábado a ação acontece no viaduto sobre o Rio Pequeno II, no km 73,810 da BR-277. O fluxo de veículos seguirá em meia pista nos dois sentidos, com breves momentos de interdição para o içamento das vigas. A previsão é que a atividade aconteça entre 20h e 4h.

Na segunda-feira, a operação será realizada no viaduto sobre a avenida Rui Barbosa, no km 74,500 da rodovia. O acostamento da pista sentido Litoral ficará interditado no trecho. Também será alterado o fluxo na avenida Rui Barbosa, sob o viaduto. As faixas ficarão bloqueadas para o lançamento das vigas, garantindo a segurança dos trabalhadores e da comunidade, com liberações parciais ao fluxo local. A previsão é que a operação seja realizada entre 20h e 5h.

A programação pode ser alterada devido às condições climáticas. Equipes da EPR Litoral Pioneiro estarão no local para realizar a sinalização e orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização especial implantada no trecho. Em caso de emergência, ligue 0800 277 0153.