A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (29), um mandado de prisão contra um homem investigado por tentativa de homicídio registrada no município de Jacarezinho (PR).

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Crime aconteceu no bairro Aeroporto

A investigação teve início após um atentado ocorrido no dia 24 de abril deste ano, no bairro Aeroporto.

Na ocasião, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo no braço esquerdo e precisou ser socorrida por uma equipe do SAMU, sendo encaminhada posteriormente para atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que o autor do disparo seria um vizinho com quem mantinha desavenças.

Investigado já teria feito ameaças anteriores

De acordo com as investigações, cerca de uma semana antes do atentado o suspeito já teria efetuado um disparo em direção à vítima, sem atingi-la, além de fazer ameaças.

Ainda conforme o inquérito, no dia do crime o investigado teria invadido a residência após pular o muro do imóvel e realizado um novo disparo, desta vez atingindo a vítima.

Mesmo após o ataque, o homem teria continuado as ameaças.

Polícia reuniu provas para prisão cautelar

A Polícia Civil informou que, após coleta de depoimentos e realização de diligências, foram reunidos elementos suficientes para solicitar a prisão cautelar do investigado.

O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário e, após a expedição do mandado, equipes policiais localizaram e prenderam o suspeito.

O Delegado Adjunto da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, destacou o trabalho investigativo realizado pela corporação.

“O trabalho técnico e minucioso da Polícia Civil permitiu reunir elementos consistentes sobre a autoria e as circunstâncias do crime. A pronta resposta das forças de segurança demonstra o compromisso da instituição com a repressão aos crimes violentos e com a proteção da população”, afirmou.

Inquérito segue em andamento

Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial continua para conclusão das diligências restantes antes do encaminhamento ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.