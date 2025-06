A EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração das rodovias entre Curitiba e o Litoral do Paraná e entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, inicia nesta quarta-feira (18) uma operação especial nas rodovias em razão do feriado prolongado de Corpus Christi. A mobilização seguirá até domingo (22), com reforço nas equipes de atendimento, monitoramento e recursos operacionais, com foco em garantir a segurança viária e orientar os motoristas durante os deslocamentos.

A expectativa é de alteração no fluxo de veículos ao longo do trecho, com possibilidade de maior movimento nos períodos de saída e retorno. A concessionária estima um aumento de 22% no volume de tráfego, com mais de 350 mil veículos circulando por todo o trecho durante os cinco dias. Os horários de maior concentração devem ocorrer entre a tarde e a noite de quarta-feira, manhã e tarde de quinta-feira (19) e tarde e noite de domingo, no retorno do feriado:

Quarta-feira: entre 13h e 23h

Quinta-feira: entre 6h e 15h

Domingo: entre 16h e 22h

“Nossa orientação é que os motoristas programem suas viagens com antecedência, respeitem os limites de velocidade e fiquem atentos às condições da rodovia. Teremos equipes posicionadas ao longo de todo o trecho para garantir um atendimento rápido e eficiente em caso de necessidade”, afirma o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.