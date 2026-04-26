Durante o desdobramento da Operação OMNIS, a equipe da ROTAM realizou uma apreensão por tráfico de drogas na cidade de Ibaiti, reforçando a atuação ostensiva e preventiva nas cidades abrangidas pela operação.

A ação ocorreu durante patrulhamento tático, quando os policiais abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Na busca pessoal e averiguação, foram localizadas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie, um aparelho celular e embalagens plásticas do tipo ziplock, comumente utilizadas para o fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à autoridade policial competente para as providências legais.

A apreensão reforça a efetividade da Operação OMNIS no combate ao tráfico de drogas, evidenciando o comprometimento da Polícia Militar na preservação da ordem pública e na segurança da população.