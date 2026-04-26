A Polícia Militar do Paraná efetuou a prisão de um condutor por embriaguez ao volante na cidade de Ibaiti, na tarde deste sábado (25), durante ações da Operação OMNIS.

O flagrante ocorreu em um bloqueio de trânsito montado pela corporação. Segundo informações oficiais, o motorista abordado apresentava sinais claros de alteração da capacidade psicomotora. Após a realização dos procedimentos de verificação, foi confirmada a infração prevista na legislação de trânsito.

Diante da constatação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia local para as medidas legais cabíveis.

A Operação OMNIS tem como objetivo intensificar a fiscalização e ampliar a segurança pública, atuando tanto na prevenção de crimes quanto na redução de acidentes de trânsito. A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar em proteger vidas e manter a ordem nas vias da região.