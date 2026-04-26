A Polícia Militar realizou, pelo segundo dia consecutivo, a Operação OMNIS, abrangendo as cidades sob responsabilidade da 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM). A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Ibaiti, Conselheiro Mairinck, Japira, Jaboti, Pinhalão e Tomazina.

A operação teve como principal objetivo intensificar o policiamento ostensivo, reforçando a presença policial nas vias urbanas e rurais, com foco na prevenção de crimes e ilícitos. Durante as atividades, foram realizados bloqueios táticos e de trânsito em pontos estratégicos, visando a fiscalização de veículos, identificação de suspeitos e aumento da sensação de segurança da população.

A presença ativa das equipes policiais contribuiu para a inibição de práticas criminosas, além de promover maior proximidade com a comunidade local. A Polícia Militar destaca que ações como a Operação OMNIS fazem parte de um planejamento contínuo de segurança pública, buscando garantir a ordem e a tranquilidade nos municípios atendidos.