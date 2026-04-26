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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na tarde de sábado (25) um acidente de grandes proporções no km 306,6 da BR-376, em Ortigueira, região central do Paraná. O caso ocorreu por volta das 13h15, quando um caminhão apresentou falha nos freios e colidiu contra uma fila de veículos que aguardavam a liberação da pista, bloqueada devido ao destombamento de um contêiner cerca de um quilômetro à frente.

Segundo informações da PRF, o caminhão desgovernado, carregado com telhas de fibrocimento e pisos, atingiu inicialmente a traseira de uma caminhonete Fiat Strada, que foi prensada contra um caminhão caçamba da concessionária Motiva. O impacto em cadeia envolveu ainda outros dois caminhões e um automóvel Chevrolet Onix, que também foi prensado contra um veículo de carga.

O condutor da Fiat Strada, de 42 anos, morador de Ivaiporã, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira do Onix e o motorista do caminhão que perdeu os freios tiveram apenas lesões leves e foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária. Já o condutor do caminhão caçamba sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado ao hospital de Arapongas pelo serviço aeromédico do SAMU de Londrina.

O teste do etilômetro realizado no motorista do caminhão que causou o acidente não apontou ingestão de álcool. A PRF informou que será elaborado o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito para apurar as circunstâncias da ocorrência.