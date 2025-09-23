Uma mulher morreu na tarde de domingo (21) após ser atingida por um galho de árvore durante uma tempestade na rodovia PR-180, entre os municípios de Guairaçá e Terra Rica, no Noroeste do Paraná.

A vítima foi identificada como Helena Araújo, de 48 anos. Segundo informações preliminares, ela pilotava uma motocicleta e parou no acostamento da via para se abrigar da chuva. No momento em que estava parada, um galho se desprendeu de uma árvore e caiu sobre ela. Helena não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O marido da vítima, que viajava em outra motocicleta alguns metros à frente, não foi atingido. Após o acidente, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica de Paranavaí. O trecho da rodovia precisou ser sinalizado, e os motoristas foram orientados a utilizar um desvio.

Helena Araújo era integrante de um motoclube em Terra Rica. A associação publicou uma nota nas redes sociais lamentando o ocorrido e destacando sua participação ativa no grupo.

As autoridades reforçam a importância de cautela durante eventos climáticos extremos, especialmente em áreas com vegetação próxima às vias.