O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta terça-feira (26) o Programa de Vacinação Vet-Móvel Paraná, voltado à ampliação do acesso à saúde e ao bem-estar de cães e gatos. Iniciativa inédita do Governo do Estado, serão investidos R$ 19,6 milhões para realizar até 80 mil atendimentos clínicos e preventivos durante sua execução.

O Vet-Móvel será executado por meio de vans adaptadas e equipadas para atendimento veterinário, levando serviços clínicos e preventivos diretamente aos municípios, de forma regionalizada e próxima da população. A previsão é que os primeiros atendimentos ocorram já a partir de junho, iniciando por Bocaiúva do Sul, Campo Magro e Tunas do Paraná.

Entre os serviços que serão oferecidos pelo programa estão avaliação clínica ambulatorial, vacinação, vermifugação de amplo espectro, controle de ectoparasitas (como pulgas e carrapatos), além de orientações sobre medicina veterinária preventiva e tutela responsável. No caso dos cães, será aplicada vacina polivalente com proteção mínima de oito antígenos e vacina antirrábica, enquanto que os gatos serão imunizados com vacinação polivalente de, no mínimo, cinco antígenos, além da vacina antirrábica.

“Esse é um programa complementa a política pública que já temos para o cuidado com os animais, como é o caso do CastraPet, que é o maior programa para castração de cães e gatos do Brasil, no qual já ultrapassamos os 120 mil animais castrados”, explicou Ratinho Junior. “Agora avançamos nessa política com um programa de vacinação em massa de animais, com um investimento superior a R$ 19 milhões com um modelo móvel que irá percorrer diversas cidades”.

“Queremos evitar o abandono de animais e ampliar as políticas de saúde. É um programa pioneiro e que foi costurado ao longo dos últimos anos. É um programa aberto para toda a população, mas que também tem um viés social, impactando famílias que não têm condições de levar em clínicas veterinárias particulares”, afirmou.

O programa de vacinação é a primeira iniciativa da nova Superintendência-Geral de Proteção Animal, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). O objetivo é fortalecer as políticas públicas de proteção de cães e gatos por meio de atendimento veterinário gratuito e itinerante.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, o programa é um olhar para a saúde integral dos animais. “Essa prevenção com a vermifugação e a vacinação protege os animais, mas também protege as pessoas. A parceria com os municípios vai começar a partir do dia 1º de junho e vamos avançar aos poucos para chegar em todo o Estado”, afirmou.

“É um marco na proteção animal, um programa que envolve vacinação, vermífugo e tratamento preventivo. Ele é muito importante em complemento ao CastraPet. Cerca de 80 mil animais serão atendidos. Nunca na história do Paraná foi feito isso com essa dimensão e não tenho registros de outros estados com algo semelhante”, afirmou o deputado federal Matheus Laiola.

PRIMEIRA FASE – Nesta primeira etapa, a ação atenderá 35 cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral, por meio de termos de cooperação com as prefeituras, que não terão custos financeiros. Como contrapartida, as administrações municipais devem disponibilizar um local coberto, com acesso à água e energia elétrica, além de realizar o cadastro prévio dos animais e tutores. A ação começa no dia 1º de junho. Confira o cronograma AQUI .

Na RMC serão contemplados Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

Os sete municípios do Litoral também serão contemplados: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

O programa tem como foco o conceito de Saúde Única, que integra saúde animal, humana e ambiental. O Vet-Móvel Paraná busca ampliar o acesso aos serviços veterinários, apoiar os municípios, prevenir zoonoses e promover mais qualidade de vida para os animais e a população. Trata-se de uma política pública estruturante, com impacto social, sanitário e ambiental, fortalecendo a proteção animal no Paraná.

“A gente vai fazer um grande esforço junto com as cidades e cuidar principalmente da causa dos nossos animais, do bem-estar animal e da saúde dos animais que também é a saúde de todos”, complementou o superintendente-geral de Proteção Animal, Rodrigo Rodrigues.

BANCO DE RAÇÃO – Ratinho Junior também lançou o Banco de Ração Paranaense, com aporte inicial de R$ 500 mil, totalizando R$ 20,1 milhões em projetos visando a saúde animal. Neste primeiro momento, a iniciativa vai distribuir alimento de qualidade para pets em cidades que possuem legislação local específica vigente sobre o tema, os chamados bancos municipais de ração.

Focada em garantir a segurança alimentar de animais em situação de vulnerabilidade por meio de uma gestão responsável e colaborativa, o projeto fundamenta-se em uma parceria estratégica entre Estado e municípios, responsáveis pela estruturação local e execução. Para assegurar a transparência e a eficácia da iniciativa, são estabelecidos critérios para o recebimento e a distribuição dos insumos, contando com um pilar de fiscalização central para garantir que as rações alcancem efetivamente as entidades que atendem aos requisitos.

O projeto prevê uma segunda fase de expansão, que será operacionalizada por meio de chamamento público, integrando entidades cadastradas no programa Nota Paraná e organizações de Utilidade Pública, ampliando a capilaridade da iniciativa e fortalecendo o suporte ao terceiro setor. Assim, o Banco de Ração Paranaense consolida-se como um mecanismo institucional auditável e comprometido com o bem-estar animal em todo o território paranaense.

CASTRAPET – Os programas atuam de maneira complementar a uma outra política pública já em execução no Estado: o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná). Lançada em 2020, a ação vai fechar o 5º ciclo em 2026, tendo beneficiado mais de 200 mil cães e gatos com castrações gratuitas, além da aplicação de cerca de 80 mil vacinas antirrábicas. O investimento total no programa, até o momento, alcança R$ 45,2 milhões.

O CastraPet também investe em educação e conscientização, levando atividades de educação em bem-estar animal – cerca de 137 mil crianças foram impactadas por propostas como a cartilha educativa “Protegendo os Animais”. Complementando as ações de conscientização ambiental, foram investidos R$ 678 mil na implantação de placas orientativas de biodiversidade em diferentes municípios do Estado.

PRESENÇAS – Acompanharam o lançamento as secretárias da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, e da Segurança Pública, Saulo Sanson; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados federais Sandro Alex e Luísa Canziani; os deputados estaduais Luís Corti, Anibelli Neto, Cloara Pinheiro e Alexandre Amaro; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Marcel Micheletto; prefeitos e demais autoridades.