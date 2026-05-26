O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR), entregou nesta segunda-feira (25) 88 ônibus para o transporte escolar, que irão assegurar atendimento e transporte e garantir frequência escolar aos estudantes de 76 municípios do Estado. A solenidade aconteceu na sede da Seed-PR, em Curitiba, e contou com a presença de cerca de 150 pessoas, entre autoridades municipais e estaduais.

Os 88 veículos, que representam um investimento de mais de R$ 38 milhões, fazem parte de uma aquisição de 687 ônibus que serão repassados a 340 municípios paranaenses. Em março deste ano, foram entregues 232 veículos para 179 municípios. O valor total investido é de cerca de R$ 296 milhões.

“Esse é o governo que mais investiu em transporte escolar”, destacou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, que apontou esse tipo de ação como fundamental para garantir a frequência dos estudantes, principalmente daqueles com moradia em áreas rurais. “Um aluno que não tem um transporte adequado não consegue chegar na escola, ou porque o ônibus quebrou no meio do caminho, ou porque não há segurança no transporte. Por isso, com mais essa etapa de entregas, nós estamos contribuindo para que, com qualidade e segurança, nossos meninos e meninas paranaenses tenham a oportunidade de chegar com mais condições na sala de aula e garantir a sua aprendizagem no dia a dia das aulas”, acrescentou.

A aquisição dos veículos foi possível graças a uma articulação entre o Governo do Estado e a bancada federal do Paraná na Câmara dos Deputados e no Senado. Cada real de emenda indicado pelos parlamentares para a compra dos ônibus de transporte escolar teve uma contrapartida de mesmo valor paga pelo Estado.

ACESSO E PERMANÊNCIA – A entrega dos ônibus faz parte do Programa Caminho da Escola, que visa garantir transporte diário e permanência de estudantes nas escolas públicas de educação básica, em especial aqueles residentes em áreas rurais e ribeirinhas.

Os ônibus seguem padrões nacionais de segurança e qualidade, contando com cintos de segurança em todos os assentos e acessibilidade. Os veículos também são traçados, o que significa que possuem tração em ambos os eixos, o que permite o tráfego em áreas rurais e garante o atendimento dos estudantes que residem nessas regiões.

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA – Mandaguari, no Norte do Estado, recebeu um novo ônibus para transporte de seus estudantes, contando agora com 28 veículos. Para a prefeita Ivonéia Furtado, a ação vai muito além de renovar e ampliar a frota do município, garantindo muito mais mobilidade e acesso à educação. “O transporte escolar é responsável por moldar toda uma dinâmica educacional, porque evita que o aluno falte às aulas e porque representa segurança no trajeto de casa até a escola e vice-versa”, disse.

Essa percepção é compartilhada por Juca Sloboda, à frente da prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, contemplada com dois novos ônibus. Para ele, os investimentos do Governo do Estado e da bancada federal são fundamentais para a manutenção da qualidade da educação do Paraná. “É muito importante, porque nós podemos transportar os nossos alunos com muito mais conforto e dignidade, colaborando com a frequência escolar e contribuindo com a melhora da educação como um todo, seja do município, do Estado ou do país”.

PRESENÇAS – Além dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais da Educação, participaram da solenidadeo diretor de Educação da Seed-PR, Anderfábio de Oliveira; a diretora de Planejamento e Gestão Escolar, Graziela Andrioli; o superintendente do Paraná Educação (Preduc), Carlos Tamura; e os deputados federais Geraldo Mendes, Luiz Nishimori e Luísa Canziani.