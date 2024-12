O Governo do Paraná nomeou 211 novos servidores aprovados no concurso do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE), realizado em abril deste ano. A lista completa está disponível no portal oficial do concurso e publicada no Diário Oficial do Estado nos Decretos nº 8051 e 8052/24.

O concurso inicialmente previa 253 vagas, mas como possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, outros candidatos aprovados podem ser convocados dentro do período. As informações são da Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pelo concurso.

As vagas que os novos servidores ocuparão contemplam áreas de nível superior, incluindo Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, Medicina, Psicologia, Assistência Social, Comunicação, entre outras. Além disso, foram disponibilizadas vagas para nível médio/técnico, em funções como Fiscal de Meio Ambiente, Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou o comprometimento do Estado em melhorar o atendimento do Governo com novos servidores em seu quadro. “Com essa nomeação, o Estado reforça seu quadro para prestar um serviço ainda melhor aos paranaenses. É um comprometimento para que nosso atendimento seja cada vez mais eficiente e rápido com as demandas dos nossos cidadãos”, enfatiza.

Condição que é reforçada pelo secretário da Administração e Previdência, Claudio Stabile. “Esse é um importante reforço no atendimento aos cidadãos paranaenses. Estamos comprometidos em fortalecer nosso quadro de servidores com profissionais dedicados”, destaca.

O secretário lembra que o Quadro Próprio do Poder Executivo, instituído pela Lei Estadual nº 13.666/2002, passou por uma importante modernização em 2023. “As novas regras de progressão e crescimento profissional asseguram condições mais claras e atrativas para os servidores estaduais. Isso traz um ambiente propício ao desenvolvimento dos servidores, que reflete diretamente na qualidade do atendimento que prestamos à população”, acrescenta.

A partir da nomeação, o candidato tem 30 dias para assumir a função, de acordo com o que ficar acordado entre o novo servidor e a Unidade de Recursos Humanos do órgão para o qual foi designado, além das orientações dos editais de convocação para a posse e escolha de vagas.