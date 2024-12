Três pessoas caíram de um bote na tarde deste domingo (1º), enquanto trafegavam na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, e uma está desaparecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, das três pessoas que estavam no bote, dois conseguiram nadar até a margem da represa, enquanto a outra afundou e está desaparecida.

Uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros foi deslocada para fazer o resgate.

O acidente com o bote na Represa do Capivari ocorre poucos dias depois de dois acidentes registrados na Represa Passaúna.

Na última quarta-feira (27), dois vigilantes de uma empresa terceirizada que presta serviços a Sanepar caíram no Passaúna, após o barco em que estavam virar. Ambos foram encontrados mortos no dia seguinte pelo GOST

No mesmo dia, um pescador também caiu da embarcação e morreu afogado no Passaúna. O corpo do homem foi encontrado pelo GOST na quinta-feira passada.