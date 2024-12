O amor enfrenta barreiras e todas dificuldades. A prova é o seu Jack Mudry, um idoso, de 100 anos, que caminha com ajuda do andador por cinco quarteirões, diariamente, para ver sua amada, Stella.

“Peço a Deus que me ajude. Ajude-me com meus movimentos, com meu caminhar, porque eu ando para lá e para cá”, disse Jack, que enfrenta até a neve para matar a saudade.

Juntos desde 1947, ele e Stella se casaram e tiveram uma vida feliz. Porém, com graves de problemas de saúde, Stella foi levada para uma casa de repouso. Já Jack segue morando próximo e por isso visita o amor da vida dele todos os dias.

Paixão duradoura

O idoso fala com amor e carinho da mulher, como nos primeiros dias que se conheceram em um passeio. Eles estava a caminho de Winnipeg para o Sandy Lake, no Canadá quando tudo aconteceu.

“Stella se virou e me beijou”, lembra Jack. Eles se casaram três anos depois.

Do casamento até os dias atuais, jamais se separaram, mesmo com a ida da amada para a casa de repouso.

Saudades permanentes

Alexandra Todd, filha do casal, diz que o pai tem saudades da mãe. “Ele realmente sente falta dela, e ela realmente sente falta dele”, disse ela.

“E, ele gosta de fingir, às vezes, que ela está aqui, mas ele sabe que ela não está.”

Desde o ano passado, Jack enfrenta o mau tempo e a neve para ver a esposa. “Acho que isso fez bem para ele”, afirmou a filha.

Determinado, o idoso faz o que for necessário para ver sua amada. “Quando eu decido, eu apenas me visto e vou”, disse ele.

“Eu não ligo para o que os outros dizem”, concluiu.

Jack, o idoso de 100 anos, caminha quarteirões para visitar a esposa amada, Stella, que mora numa casa de repouso, no Canadá. – Foto: CBS News