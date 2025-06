Na última quinta-feira, o município de Ourinhos (SP) foi palco do evento “Ser Mãe”, uma iniciativa solidária que reuniu esforços para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ação, organizada pelos Voluntários da Causa em Benefício das Mulheres, arrecadou 566 itens de higiene pessoal, incluindo cremes dentais, escovas de dentes, sabonetes e absorventes, que serão distribuídos em kits às beneficiadas.

O evento contou com um momento especial de homenagem a Elisangela Gonçalves, mãe do prefeito Guilherme Gonçalves. No palco, sua trajetória de vida e desafios foram ressaltados, emocionando o público presente no Anfiteatro do Colégio Santo Antônio. Além disso, outras mulheres exemplares compartilharam suas experiências e conquistas em um bate-papo informativo e inspirador.

A cerimônia também teve a presença das secretárias municipais Carolina Marvulli (Mulher e Família) e Patrícia Miranda (Inclusão), reforçando o compromisso do poder público com iniciativas que promovem o bem-estar e a inclusão social das mulheres. Para enriquecer a programação, apresentações das Escolas de Música e Bailado da Secretaria Municipal de Cultura trouxeram arte e emoção ao encontro.

Com essa iniciativa, o evento “Ser Mãe” reafirma a importância da solidariedade e do apoio mútuo, fortalecendo redes de ajuda e valorização das mulheres do município.