Na última sexta-feira (30), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal do Idoso realizaram a etapa municipal da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CONADIPI), nas dependências da Faculdade Estácio de Sá. O tema abordado foi “Envelhecimento Multicultural E Democracia: Urgência Por Equidade, Direitos E Participação”.

A Conferência teve o objetivo de discutir e propor políticas públicas voltadas à pessoa idosa, consolidando diretrizes para a etapa estadual e nacional da Conferência. A mesa de abertura foi composta pelo vice-prefeito Alexandre Zoio e pelo secretário da pasta, Ronaldo Zanchetta, representando a Prefeitura Municipal; Maria Aparecida Rodrigues, representando os usuários do SUAS; Diana Lameirão Lacerda dos Anjos, representando os trabalhadores; Gabriel Zaparolli, representando as OSCs; e Claudecir Antonio Oliveira Sampaio Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Após as falas da mesa de abertura, houve apresentação de uma dupla de dança e do grupo “Canto e Coral – Unimed Ourinhos”. Posteriomente, breves falas informativas do Dr. Patrick Wachholz, de Gabriel Zaparolli e Mariane Santos Vargas da Silva enriqueceram a discussão com temas voltados aos idosos.

A palestra magna do evento teve o tema “Envelhecimento com Dignidade: Desafios e Propostas para uma Velhice Saudável”, conduzido pela assistente social e mestre em Psicologia Social, Maria Aparecida Finotti Oliveira.

A Secretaria Municipal de Saúde esteve presente no evento com os serviços aferição da pressão arterial, teste dos níveis de glicose e vacinação contra a gripe, que está liberada para todas as pessoas acima de 6 meses de idade.

Cinco eixos temáticos nortearam as discussões dos participantes:

Eixo 1 – Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

Eixo 2 – Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

Eixo 3 – Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa;

Eixo 4 – Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

Eixo 5 – Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.

Após as discussões, os presentes votaram as pautas e elegeram os delegados que representarão o município na etapa estadual. Pela sociedade civil, o delegado titular será Heitor Bernardelli de Bittencourt, com Marcelo da Silva Ferreira como suplente. Pelo poder público, a titular será Natália de Paula Arantes Dias, com Simone Aparecida Botelho na suplência. De acordo com o Governo do Estado, a realização da próxima etapa será no período entre 7 a 21 de agosto de 2025.