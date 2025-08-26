Um equipamento inédito utilizado pela EPR Litoral Pioneiro nas operações realizadas em conjunto com as polícias rodoviárias reforça a fiscalização de um dos principais problemas registrados nas rodovias sob concessão da empresa: o tráfego de caminhões com problema nos freios. A câmera térmica é resultado de uma parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e mede de maneira eficiente o funcionamento do sistema de freios dos veículos, promovendo contribuição direta na segurança viária.

O objetivo é identificar caminhões que não estão com o sistema de freios em pleno funcionamento e impedir que eles continuem circulando pelas rodovias. A análise é feita pela câmera de alta performance que identifica se há diferença de temperatura nos rodados do caminhão. Caso o equipamento sinalize que a temperatura em algum eixo em contato com a pista está baixa, a indicação é que os freios não estão funcionando adequadamente. A situação é comprovada na análise da equipe especializada e o veículo, então, só segue viagem após o problema ser solucionado.

“A câmera térmica atua no combate a um dos principais problemas que registramos nas rodovias, que é a falta de freios, especialmente na Serra do Mar da BR-277, em direção ao Porto de Paranaguá, onde o funcionamento dos freios é essencial e os problemas ficam ainda mais evidentes, resultando em acidentes graves”, comenta o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo. “Desta maneira garantimos a segurança, não apenas do motorista que está conduzindo o caminhão, mas também de todos os usuários da rodovia e também do meio ambiente, que não é impactado por vazamentos de produtos transportados em caso de acidentes”, reforça.

Milléo destaca ainda que a implementação da câmera térmica faz parte do incentivo ao uso de novas tecnologias para a segurança viária prevista no novo modelo de contrato de concessão de rodovias firmado pela ANTT. Além disso, a parceria com a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão de Polícia Rodoviária é essencial para a abordagem aos condutores de caminhão.

Área de escape reforça segurança

Dados sobre o uso da área de escape localizada no km 36 da BR-277, no trecho de Serra do Mar, ilustram a dimensão do problema que a falta de freios gera na rotina das rodovias. Desde que o dispositivo foi restaurado pela EPR Litoral Pioneiro, em março de 2024, 15 caminhões e um ônibus com 45 passageiros utilizaram o dispositivo. Entre estas situações, 15 ocorrências tiveram o problema de freios indicado como a causa para a entrada na área de escape. Ao todo, mais de 100 vidas já foram salvas no local.