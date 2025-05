Uma frente fria se aproxima do Paraná e pode trazer chuva para todo estado na próxima semana. Contudo, as temperaturas devem permanecer altas em algumas regiões. Os meteorologistas chamam a atenção também para os índices de umidade relativa do ar. Veja na previsão do tempo.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria chega ao Paraná na segunda-feira (19), trazendo um ‘calor fora de época’, especialmente na parte da tarde. Já para a metade oeste e norte, os baixos índices de umidade preocupam e ficam abaixo dos 30%.

Conforme o Simepar, há possibilidade de pancadas de chuva isolada ao longo do dia nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina. Do mesmo modo, na terça-feira (20) e quarta-feira (21) o cenário permanece. Contudo, há maior cobertura de nuvens nas regiões oeste, sudoeste, sul e leste, onde pode chover a qualquer hora do dia.

Frente fria no Paraná: trovoadas e chuvas são esperadas

Segundo o instituto, essa frente fria no Paraná mantém o tempo instável e com pancadas de chuva e trovoadas que vão do oeste até o litoral na quinta-feira (22). No noroeste e norte, são esperadas chuvas isoladas e as temperaturas seguem altas onde o sol aparece.

A expectativa é que o tempo permaneça assim até o dia 28 de maio. quando um pulso de ar frio deve trazer alívio nas temperaturas.