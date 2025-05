O caminhoneiro que invadiu a contramão e provocou um acidente na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, que terminou com a morte de uma mulher e deixou outras duas pessoas feridas, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A prisão aconteceu ainda na noite de sexta-feira (16), por volta das 19h.

O acidente envolveu um caminhão, um ônibus e um automóvel. Conforme a PRF, o caminhão, com placa de Santa Helena, seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle e invadiu a faixa no sentido oposto.

Um ônibus Mercedes-Benz, com placa de Londrina, ainda conseguiu desviar parcialmente para evitar uma colisão frontal direta. No entanto, um carro com placa de Pato Branco-PR, que seguia logo atrás do ônibus, não teve tempo de frear e bateu de frente com o caminhão.

No carro viajavam cinco pessoas. Uma mulher de 48 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros três ocupantes do veículo sofreram ferimentos graves, enquanto um quinto passageiro saiu ileso. Dois ocupantes do caminhão tiveram ferimentos leves.

Caminhoneiro preso por acidente na BR-277

O condutor da carreta foi encaminhado à Polícia Civil de Cascavel, onde responderá inicialmente por homicídio culposo e direção sob a influência de álcool.

Uma médica da concessionária EPR Iguaçu, que atestou o estado de embriaguez do caminhoneiro, uma vez que não foi possível realizar o teste do etilômetro devido às condições físicas do motorista.

O acidente segue sendo investigado