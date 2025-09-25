As obras em andamento no Distrito do Monte Real foram interrompidas após um furto de fios e componentes elétricos de duas máquinas pesadas. O crime, registrado entre segunda (22) e terça-feira (23), comprometeu o funcionamento de equipamentos essenciais e atrasou o cronograma de serviços da Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas.

O que estava sendo feito no Monte Real

Na semana passada, equipes da Prefeitura intensificaram os trabalhos na região, com serviços de pavimentação, abertura e empedramento de estradas rurais, além de limpeza de áreas públicas. As máquinas utilizadas — motoniveladora, rolo compactador, caminhão caçamba e pá-carregadeira — foram guardadas em um pátio cercado, anexo ao Cmei local, ao fim do expediente de segunda-feira.

O furto e os prejuízos

Na manhã de terça-feira, os servidores constataram que a motoniveladora e o rolo compactador não ligavam. Após vistoria, foi identificado o furto de fios dos sistemas elétricos e de pequenos componentes.

Segundo o secretário de Serviços e Obras Públicas, Eraldo Alves da Silva, o crime causou prejuízos diretos ao andamento das atividades:

A motoniveladora chegou a funcionar após reparo emergencial, mas apresentou falhas;

Os equipamentos precisaram ser levados para a cidade para conserto completo;

Apenas o caminhão caçamba e a pá-carregadeira permaneceram disponíveis no Monte Real.

Providências e apelo à comunidade

O secretário destacou que um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil e que uma empresa terceirizada já trabalha no reparo das máquinas.

Eraldo também fez um apelo à população local:

“Pedimos que os moradores próximos ao pátio do Cmei nos ajudem para que os equipamentos estejam seguros. Assim, todos ganham: a Prefeitura com a execução dos serviços e os moradores com mais qualidade de vida”.

Contexto e impacto

O furto paralisou as atividades por dois dias consecutivos, comprometendo obras de melhoria na infraestrutura do distrito. O caso reforça a preocupação com a segurança de equipamentos públicos e levanta a necessidade de medidas preventivas para evitar novos prejuízos.