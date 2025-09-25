Na tarde desta quarta-feira (24), a Polícia Civil do Paraná cumpriu um mandado de prisão em Jacarezinho contra um homem de 30 anos condenado por estupro de vulnerável. A abordagem aconteceu em via pública e resultou na condução do indivíduo à Cadeia Pública do município, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O mandado, expedido pela Vara Criminal local, foi executado em razão de regressão cautelar de regime prisional. O condenado ainda possui mais de sete anos de pena a cumprir pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

A prisão foi realizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Jacarezinho, nas proximidades da 12.ª Subdivisão Policial. Após a detenção, o homem passou por exames de integridade física no pronto-socorro e, em seguida, foi encaminhado à cadeia pública.

De acordo com a Polícia Civil, a medida representa mais um passo no combate à impunidade e na garantia da segurança da população. A retirada de criminosos das ruas, especialmente condenados por crimes graves como o estupro de vulnerável, é vista como um fator que fortalece a confiança da comunidade nas forças de segurança.

Nos últimos meses, a Polícia Civil tem intensificado operações bem-sucedidas em Jacarezinho, o que, segundo a instituição, demonstra o compromisso com a manutenção da ordem pública e a proteção dos cidadãos.