O Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta quinta-feira, 23 de abril, a Operação Fim da Trilha, voltada à apuração de possíveis crimes praticados por um policial civil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços relacionados ao investigado: em sua residência e em seu local de trabalho. A operação contou com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Paraná.

As apurações tiveram início após a identificação de um possível esquema ilícito operado a partir da 39ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Bandeirantes, onde o policial civil atuava como interlocutor de tratativas criminosas com advogados e particulares. Os fatos investigados consistem na prática ou omissão de atos de ofício mediante pagamento de vantagem indevida, com a finalidade de não lavrar prisão em flagrante de integrantes de organização criminosa, não apreender dispositivos eletrônicos, restituir ilegalmente aparelhos celulares apreendidos e possibilitar o ingresso de telefone na carceragem de Bandeirantes.

Crimes – São investigados possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa e fraude processual. As ordens judiciais foram cumpridas em Bandeirantes e Cambará, no Norte Pioneiro do estado.

A Justiça determinou ainda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, impondo o afastamento imediato do policial de suas funções públicas, o recolhimento de seu armamento e a monitoração eletrônica, bem como a proibição de acesso a qualquer unidade policial do estado e de manter contato com os demais investigados e testemunhas.

As medidas de busca visam à apreensão de computadores, aparelhos celulares, valores em espécie, documentos e dispositivos eletrônicos que possam comprovar a materialidade e a autoria dos ilícitos sob investigação.

Coletiva de imprensa

Às 10h30, na sede do Gaeco de Londrina (Rua Capitão Pedro Rufino, 605 – Jardim Europa), os responsáveis pela operação estarão disponíveis para atendimento à imprensa.